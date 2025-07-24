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Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" идет на испытания после ремонта

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ремонт тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов" завершен, он идет на испытания, сообщил президенту Владимиру Путину в Северодвинске глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Большое событие у нас - это завершение ремонта крейсера "Нахимов". Он уже у нас уходит в испытания, - сказал Костин. - И в ближайший период, мы считаем, может быть уже введенным в боевой состав Военно-морского флота России".

Во встрече также участвовал генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Пучков.

Костин на этой встрече рассказал, что в 2025 году Объединенная судостроительная корпорация планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК. Также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей.

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года он носил название "Калинин". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения "Адмирала Нахимова" в строй.

"Адмирал Нахимов" - корабль 1-го ранга, входит в состав Северного флота России.

В Минобороны ранее заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ. Сообщалось, что его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

На крейсере "Адмирал Нахимов" запустили атомные реакторы, он скоро вернется в состав флота, сообщил в феврале помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко в январе 2021 года сообщил, что крейсер после завершения модернизации станет флагманом ВМФ России.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.

В Северодвинске Путин провел совещание по развитию подводных сил ВМФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Андрей Костин ВТБ ОСК Архангельская область Адмирал Нахимов
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