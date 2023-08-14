Крейсер "Адмирал Нахимов" в этом году выйдет на ходовые испытания

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию, выйдет на ходовые испытания в конце этого года, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Будет запущен ядерный реактор, соответственно, корабль пойдет на первые свои ходовые испытания", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Звезда" в понедельник.

"После чего нам предстоит достроить его, закончить отделку, закончить проверку всех систем и дальше уже выходить на испытания оружия, потому что с точки зрения могущества у этого корабля на самом деле равных в Военно-морском флоте России не будет", - сообщил Рахманов.

Ранее российские военные официально сообщали, что "Адмирал Нахимов" оснастят новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".