Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" прошел первый этап заводских ходовых испытаний после ремонта

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на "Севмаше", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда ПО "Севмаш" и экипаж корабля, будут продолжены согласно графику", - сказано в сообщении министерства.

В нем говорится, что об успешном завершении крейсером первого этапа заводских ходовых испытаний доложено главкому ВМФ РФ Александру Моисееву.

24 июля глава ВТБ, председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андрей Костин сообщил, что ремонт "Адмирала Нахимова" завершен, корабль идет на испытания.

"И в ближайший период, мы считаем, может быть уже введённым в боевой состав Военно-морского флота России", - сказал тогда Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, согласно стенограмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

"Адмирал Нахимов" - корабль 1-го ранга, входит в состав Северного флота России.

В Минобороны РФ ранее заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Официально сообщалось, что его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

На крейсере "Адмирал Нахимов" запустили атомные реакторы, он скоро вернется в состав флота, сообщил в феврале помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко в январе 2021 года сообщил, что крейсер после завершения модернизации станет флагманом ВМФ РФ.

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года носил название "Калинин". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения "Адмирала Нахимова" в строй.