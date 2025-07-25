Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", иранским и 17 российскими малыми попутными спутниками стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 8:54 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный. Примерно через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделится от третьей ступени "Союза-2.1б". Аппараты "Ионосфера-М" №3, "Ионосфера-М" №4 отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

23 июля в "Роскосмосе" сообщили, что ракета "Союз-2.1б" совместно с двумя аппаратами "Ионосфера-М" выведет на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2.

По данным госкорпорации, аппарат будет запущен по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства, производителем спутника выступает Иранский центр космических исследований.

Также сообщалось, что 17 коммерческих малых спутников формата CubeSat будут запущены в интересах российских заказчиков. На орбиту будет выведена группировка из девяти малых космических аппаратов разработки компании "Геоскан" - они будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы.

Несколько спутников других компаний будут исследовать связь между космическим аппаратом и Землёй при помощи радиоканала, проводить эксперименты по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите и осуществлять радиоэлектронный мониторинг в широком диапазоне частот.

Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды". "Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М".

Первые два спутника "Ионосфера-М" были запущены с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года.

Ионосфера - ионизированная часть верхних слоёв атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1000 км. Наибольшее воздействие на ионизацию планеты оказывает солнечная активность и состояние геомагнитного поля Земли.