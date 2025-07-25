Два аппарата "Ионосфера-М" выведены на орбиту

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два гелиогеофизических космических аппарата "Ионосфера-М" выведены на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 18 малых спутников.

Ранее в пятницу в 8:54 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", иранским и 17 российскими малыми попутными спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.

Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды". "Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М".

Первые два спутника "Ионосфера-М" были запущены с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года.

Ионосфера - ионизированная часть верхних слоёв атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1000 км. Наибольшее воздействие на ионизацию планеты оказывает солнечная активность и состояние геомагнитного поля Земли.