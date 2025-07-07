Два спутника для изучения ионосферы Земли запустят с Восточного в конце июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Космические аппараты "Ионосфера-М" №3, №4 планируется запустить с космодрома Восточный в конце июля, заявили в "Роскосмосе".

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды". "Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М".

Первые два спутника "Ионосфера-М" были запущены с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года.

Ионосфера - ионизированная часть верхних слоёв атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1000 км. Наибольшее воздействие на ионизацию нашей планеты оказывает солнечная активность и состояние геомагнитного поля Земли.