"Главкосмос" сообщил о выведении 18 малых спутников на целевые орбиты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" завершил выведение на целевые орбиты 18 малых спутников, стартовавших в пятницу с космодрома Восточный в качестве попутной нагрузки, сообщили в "Главкосмосе" (входит в "Роскосмос").

"Все спутники выведены на целевые орбиты. Малые спутники формата CubeSat были запущены из специализированных пусковых контейнеров. Еще один малый космический аппарат был отделен непосредственно от разгонного блока "Фрегат" и выведен на необходимую орбиту", - говорится в сообщении компании.

"Главкосмос" выступал в качестве поставщика пусковой услуги для попутной полезной нагрузки.

"Компания осуществляла общую организацию и координацию деятельности предприятий российской космической промышленности, а также организаций производителей и заказчиков малых космических аппаратов на всех этапах подготовки попутной полезной нагрузки к запуску", - сообщили в "Главкосмосе".

В пятницу в 8:54 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", иранским и 17 российскими малыми попутными спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.

Два гелиогеофизических космических аппарата "Ионосфера-М" №3 и №4 были выведены на орбиту спустя час после пуска ракеты, сообщили в "Роскосмосе".

23 июля в госкорпорации сообщили, что ракета "Союз-2.1б" совместно с двумя аппаратами "Ионосфера-М" выведет на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2.

По данным "Роскосмоса", аппарат запущен по коммерческому контракту в интересах Иранского космического агентства, производителем спутника выступает Иранский центр космических исследований.

Также сообщалось, что 17 коммерческих малых спутников формата CubeSat запущены в интересах российских заказчиков. На орбиту выведена группировка из девяти малых космических аппаратов разработки компании "Геоскан" - они будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать космические процессы.

Несколько спутников других компаний будут исследовать связь между космическим аппаратом и Землёй при помощи радиоканала, проводить эксперименты по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите, осуществлять радиоэлектронный мониторинг в широком диапазоне частот.