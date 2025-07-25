Житель Вологды задержан по подозрению в передаче мошенникам данных о 27 тысячах россиян

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Череповце задержан житель Вологды, подозреваемый в передаче персональных данных телефонным мошенникам, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что преступление совершил руководитель колл-центра, который располагался в городе Череповце и обслуживал множество организаций различного профиля. Среди них - многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства. В подчинении фигуранта находилось порядка 200 человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков", - сказано в сообщении.

По версии следствия, на закрытых интернет-ресурсах подозреваемый нашел объявление украинских колл-центров, которые хотели приобрести сведения о россиянах. Он предложил криминальную схему хищения денег граждан, основанную на предлагаемой информации о том, куда, в какое время и с какими именно просьбами обращались граждане.

"Обладая этими данными, мошенники могли легко войти в доверие и попросить своих собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу "Госуслуги". Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысяч граждан России", - отметила Волк.

Оперативники управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД, полицейские из Вологодской области и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в Череповце. У него дома и на работе при обысках были изъяты компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации.

Против задержанного следователь ГСУ ГУ МВД Москвы возбудил уголовное дело о незаконном обороте персональных данных (ч. 3 ст. 272.1 УК). Фигурант арестован. Задержанный арестован.