Глава Минцифры заверил, что национальный мессенджер будет безопаснее зарубежных

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер будет более безопасным для российских пользователей, чем зарубежные аналоги, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Безусловно, российский мессенджер будет более безопасным для российских пользователей. Всевозможные случаи мошенничества, мне кажется, можно будет придумать как блокировать на входе, не давая возможности мошенникам, как говорится, "разводить" жертву", - сказал Шадаев в понедельник на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он уточнил, что в этом мессенджере, в частности, "будет исключена возможность использования подменных и виртуальных номеров при регистрации".

Министр подчеркнул, что авторизация в мессенджере через "Госуслуги" будет добровольной и потребуется только в случае, если пользователь захочет использовать дополнительный функционал, например, электронную подпись (Госключ).

По его словам, законопроект "призван гарантировать эксклюзивность дополнительных сервисов" для того, чтобы привлечь российскую аудиторию, которая за долгие годы привыкла пользоваться зарубежными приложениями.

Ранее Шадаев сообщил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. О запуске платформы Max от VK в тестовом режиме было объявлено в конце марта.

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих объединение функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.

По словам Боярского, "это будет больше, чем национальный мессенджер": "Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг".

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 679980-8 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О персональных данных" и статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей".

25 марта "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о скором запуске Max, в котором со временем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, что сделает платформу аналогом китайского мессенджера WeChat.