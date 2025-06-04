Возможность заявить о мошенничестве через Госуслуги могут ввести в РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках подготовки второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через Госуслуги, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В начале 2025 года в РФ был принят комплексный закон, который включает порядка 30 мер по защите граждан от мошенников.

Ранее сообщалось, что правительство уже приступило к разработке второго пакета мер.

"Среди предлагаемых мер - возможность подачи заявления о мошенничестве через Госуслуги", - сообщили в аппарате Григоренко.

В целом в данный момент в работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт.

Ранее сообщалось, что в рамках первого пакета мер, в частности, введён запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами. Кроме того, теперь блокируются сообщения с кодами доступа к Госуслугам, если абонент говорит по телефону во время отправки такого сообщения. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на смс-рассылки, с 1 сентября - на спам-обзвоны.