Губернатор Бусаргин предварительной причиной взрыва в Саратове назвал утечку газа

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Взрыв в многоэтажном жилом доме в Саратове мог произойти из-за утечки газа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - написал он в телеграм-канале.

На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия.

"Первоочередная задача сейчас - оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме. Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства", - сообщил Бусаргин.

По его словам, для жильцов пострадавшего дома организованы пункты временного размещения.

Взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме произошел днем 25 июля. Пожара не последовало, но произошло обрушение. Спасатели разбирают завалы, жильцов дома эвакуируют. В МЧС сообщали о троих погибших, среди них один ребенок. В СКР отметили, что точное число пострадавших, погибших и пропавших пока не известно.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.