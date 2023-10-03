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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Ставки портовых сборов в РФ в 2024 г. будут проиндексированы на 4,9%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), утверждающий индексацию ставок портовых сборов в морских портах РФ, взимаемых ФГУП "Росморпорт", на период до конца 2023 года и с 1 января 2024 года, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, увеличение ставок портовых сборов для всех типов судов с 1 января 2024 года составит 4,9%.

Индексация ставок для судов каботажного плавания и загранплавания предусмотрена также в оставшемся периоде 2023 года. Величина индексации варьируется в зависимости от порта. Кроме того, в ряде морских портов предусмотрены исключения и скидки для судов определенных типов (рыбопромысловых и ледового класса). Речь идет об индексации ставок навигационного, ледокольного, канального и маячного сборов в 47 морских портах РФ.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморпорта", в текущем году в среднем индексация ставок для судов каботажного плавания составит 5,2%, загранплавания - 9,9%.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 59 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Росморпорт ФАС Минюст РФ
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