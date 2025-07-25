Песков заявил, что РФ всегда поддерживала двугосударственную модель урегулирования на Ближнем Востоке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в вопросе признания Палестины исходит из резолюций Совбеза ООН, Москва всегда придерживалась двугосударственной модели урегулирования на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из всех резолюций Совета безопасности ООН. Считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственно правильным путём в ходе поиска выходов из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал высказывания президента Франции Эманэля Макрона, который заявил, что Париж в сентябре признает палестинское государство, и ответил на вопрос, готова ли Россия поддержать Францию, если об этом встанет вопрос, и как в Москве оценивают перспективы рассмотрения этой темы в ООН.

У Пескова уточнили, приветствует ли РФ это решение Франции.

"Двугосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке - это то, что обсуждалось все время, и то, что зафиксировано в соответствующих документах. Россия всегда придерживалась этой точки зрения", - сказал Песков.