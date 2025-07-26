В Риме готовы признать палестинское государство после его фактического учреждения

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что признавать палестинское государство до его учреждения контрпродуктивно.

"Я сильно поддерживаю палестинское государство, но я против его признания до того, как оно будет учреждено", - приводит в субботу ее слова газета Jerusalem Post.

"Я говорила об этом и представителям Палестинской национальной администрации, и президенту Франции Эммануэлю Макрону: я полагаю, что признание палестинского государства в то время, как его по сути не существует, может даже быть контрпродуктивным, - сказала Мелони. - Если признается что-то несуществующее лишь на бумаге, проблема может показаться решенной, хотя на самом деле это не так".

Накануне в МИД Италии заявили, что признание палестинского государства должно произойти одновременно с признанием Израиля со стороны палестинцев.

"Палестинское государство, не признающее Израиль, означает, что проблема не решена. Италия поддерживают принцип "два государства для двух народов", но признание нового палестинского государства должно произойти одновременно с признанием Израиля палестинской стороной. Нам важен мир, а не победа одной стороны над другой", - сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства.

Накануне Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

Против этого плана французского президента резко выступили госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ряд стран приветствовал намерения Макрона.