Утвержден приговор экс-командующему 58-й армией Попову, осужденному за хищения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, осужденному на пять лет колонии за крупное хищение, передает корреспондент "Интерфакса".

"Оставить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Попов принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Рассмотрение апелляции прошло в закрытом режиме.

Защита Попова намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

В минувшем апреле Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей. Второму фигуранту дела Сергею Моисееву суд назначил четыре года колонии со штрафом 600 тысяч рублей.

Уголовный процесс стартовал в военном суде в сентябре прошлого года и проходил в закрытом от слушателей режиме.

Как установлено следствием и судом, Попов вместе с Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составил порядка 115 млн руб.

Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.

Попов не признал вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону специальной военной операции, в чем ему было отказано.



