Кассационный суд отложил слушание дела бывшего командующего 58-й армией Попова

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кассационный военный суд в Новосибирске отложил до 16 июня рассмотрение кассационных жалоб на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и предпринимателю Сергею Моисееву, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судья Александр Лебедев удовлетворил соответствующее ходатайство защиты: новый адвокат Попова Татьяна Стась, вступившая в дело 17 апреля, должна успеть ознакомиться с материалами дела. Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил журналистам, что его доверитель отбывает наказание в исправительной колонии в Коломне: "Насколько мне известно, он трудоустроен, плетет сети (для нужд СВО - ИФ)".

Он также отметил, что ожидает от кассационного суда "как минимум восстановления справедливости".

"Приговор не выдерживает никакой критики", - сказал адвокат.

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по ч.4 ст.159 (особо крупное мошенничество) и ч.2 ст.292 УК (служебный подлог). Суд назначил ему пять лет колонии со штрафом 800 тысяч рублей, а также лишил воинского звания "генерал-майор".

Моисеев получил четыре года колонии со штрафом 600 тысяч рублей.

Суд установил, что Попов вместе с Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составил порядка 115 млн рублей.

Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в отношении него прекращено.

Попов не признал вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону специальной военной операции, в чем ему было отказано.

Защита обжаловала приговор, но 2-й Западный окружной военный суд оставил его в силе.

