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Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Он признан виновным в особо крупном хищении и лишен воинского звания

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии
Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде
Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тамбовский гарнизонный военный суд в четверг признал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала-майора Ивана Попова виновным в особо крупном хищении.

Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. рублей, такой приговор огласил судья Дмитрий Летуновский.

Попов также лишен воинского звания генерал-майора.

Второму фигуранту дела - предпринимателю Сергею Моисееву - суд назначил четыре года колонии со штрафом 600 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.

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Перед началом оглашения Попов поблагодарил всех, кто за него переживал и заявил, что "самое главное - это верить в человека". Сам приговор он выслушал молча.

После заседания адвокаты заявили, что обжалуют приговор суда.

Уголовный процесс стартовал в военном суде в сентябре прошлого года и проходил в закрытом от слушателей режиме.

Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, Попов вместе с предпринимателем Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составляет порядка 115 млн руб.

Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд признать доказанной вину подсудимых и назначить наказание Попову в виде 6 лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а Моисееву - 5,6 лет заключения со штрафом в 500 тыс. рублей.

Попов не признает вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону специальной военной операции.

Иван Попов ВС РФ Тамбовский гарнизонный военный суд
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