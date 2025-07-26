Два человека погибли в Зимовниковском районе Ростовской области вследствие атаки БПЛА

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в Ростовской области погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, личность погибших сейчас устанавливается, на месте работают специалисты.

Ранее Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ в пяти муниципалитетах Ростовской области. По его словам, дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.