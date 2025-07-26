Минобороны РФ сообщило, что за сутки сбиты 257 дронов ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки сбили 257 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

Также, как говорится в сообщении ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения", - заявили в ведомстве.

Военные сообщили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах.