Человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в субботу.

"По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5 км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн предупредил, что нахождение в приграничных районах области небезопасно, и попросил воздержаться от поездок туда.