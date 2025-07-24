В Курской области в результате атаки дрона на грузовик пострадал мужчина

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Курской области мужчина пострадал в результате удара дрона по грузовику, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинский дрон нанёс удар по грузовому автомобилю ООО "Псёльское" недалеко от села Мокрушино Беловского района. В результате атаки пострадал 48-летний мужчина", - написал он в Telegram.

Пострадавший с осколочными ранениями плеча, спины и бедра доставлен в областную больницу. Хинштейн добавил, что в Беловской ЦРБ также находятся еще два раненных в результате атак ВСУ мужчины.