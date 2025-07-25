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Три человека ранены при повторной атаке дрона на АЗС в Курской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Украинский дрон повторно атаковал заправку в Рыльском районе, ранены три человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов. В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС своими силами пожар потушили. К сожалению, пострадали три человека", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

У 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 49-летнего мужчины ранения головы, груди, рук и ног, уточнил Хинштейн.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее Хинштейн сообщил об атаке дрона ВСУ на автозаправочную станцию на хуторе Фонов. В результате пострадал 53-летний сотрудник заправки. Обломки беспилотника повредили три автомобиля.

Александр Хинштейн ВСУ Курская область
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