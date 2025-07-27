Меликов заявил, что энергетический комплекс Дагестана работает на пределе из-за жары

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Причиной аварий и отключения света в Дагестане в июле стала жара, все службы республики переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава региона Сергей Меликов в воскресенье.

"Жаркие июльские дни усилили нагрузку на энергетический комплекс республики, и вновь мы столкнулись с авариями и отключениями света. (...) С учетом жары система работает на пределе - за последние 10 дней в Дагестане шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки. Это рекордные показатели за последние годы. Несмотря на все усилия, пока наши сети к таким нагрузкам не готовы", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в режиме повышенной готовности работают 678 специалистов ресурсоснабжающих организаций и почти три сотни единиц техники.

Меликов отметил, что не раз поднимал вопрос о состоянии энергетического комплекса региона на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона.

"Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы", - уточнил глава региона.

В результате проводимой работы в этом году аварий стало "в два с лишним раза меньше, чем в 2023-м, и намного меньше, чем в 2024-м", добавил он.

"Но проблема по-прежнему стоит остро. Сети изношены, резко растет потребление, объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры недостаточен, а хаотичная и незаконная застройка усугубляет эти проблемы", - пояснил Меликов.

Ранее сообщалось, что 26 июля около 86,5 тыс. жителей Махачкалы остались без электроснабжения в центре города из-за возгорания кабелей на подстанции 110 кВ "Новая", вызванного повышенной нагрузкой на линиях электропередачи. В воскресенье электроснабжение было восстановлено полностью.