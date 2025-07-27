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За воскресенье военные РФ нейтрализовали 51 дрон над Ленобластью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в воскресенье с 5:40 до 18:00 мск над российскими регионами уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотника.

При этом 51 дрон ВСУ был нейтрализован над Ленинградской областью с 06:25 до 9:40 мск.

Еще пять дронов ВСУ уничтожены и перехвачены российскими военными над Брянской областью, четыре - над Калужской, по три - над Новгородской и Курской, проинформировало Минобороны РФ.

По два украинских беспилотники сбиты над Нижегородской областью и Азовским морем, по одному - над Смоленской и Белгородской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Ленинградская область Минобороны
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