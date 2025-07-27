Сотрудники СПбГМТУ подарили Путину титановую модель ракеты "Ангара"
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России Владимиру Путину титановую модель ракеты "Ангара".
Президенту вручили алый бархатный футляр, в котором установлена выполненная из титана модель взлетающей вверх ракеты. Из пяти двигателей на шестиугольную плакетку вырываются литые клубы дыма. Сама основа украшена эмблемами научных учреждений и Роскосмоса.
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.
С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.