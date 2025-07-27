Поиск

Сотрудники СПбГМТУ подарили Путину титановую модель ракеты "Ангара"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) подарили президенту России Владимиру Путину титановую модель ракеты "Ангара".

Президенту вручили алый бархатный футляр, в котором установлена выполненная из титана модель взлетающей вверх ракеты. Из пяти двигателей на шестиугольную плакетку вырываются литые клубы дыма. Сама основа украшена эмблемами научных учреждений и Роскосмоса.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.


Ангара Восточный Роскосмос СПбГМТУ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завершились крупные учения ВМФ РФ "Июльский шторм"

Россия продолжит оснащать ВМФ самым современным вооружением

Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов

Женщина пострадала от обломков БПЛА в Ленинградской области

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Более десятка дронов уничтожено над Ленинградской областью

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Поезда задерживаются в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Число уничтоженных над Смоленской областью дронов выросло до шеcти

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6826 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2317 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });