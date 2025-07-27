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Путин приехал в Петербургский государственный морской технический университет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или "Корабелка", - один из ведущих технических университетов России и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр.

Это единственный в России вуз, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов.

Университет также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства. В вузе обучаются семь тысяч студентов.

Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге.

Владимир Путин Петербург ВМФ РФ Корабелка
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