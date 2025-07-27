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Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.

Он пообщался за чашкой чая с боевым расчетом фрегата и поблагодарил моряков за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин.

Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота. "Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил он.

Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах.

"Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал глава государства.

Путину сообщили, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта. "Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.

Владимир Путин Адмирал Григорович ВМФ РФ Кронштадт Ленинградская область
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