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Задержанные на станции в Волгоградской области поезда ввели в график

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, движение которых было задержано из-за падения обломков беспилотника на станцию Жутова в Волгоградской области, введены в график, сообщает телеграм-канал Приволжской железной дороги.

"В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на ст. Жутово, следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию в Волгоградской области были задержаны поезда №452 Адлер - Ижевск и № 524 Адлер-Екатеринбург, №531 Киров- Адлер, №358 Имеретинской Курорт-Уфа, №254 Новороссийск-Уфа и №252 Новороссийск-Уфа.

Пассажиров задерживающихся поездов обеспечили водой, а те, у кого поездка отложена на 4 часа - питанием.

Волгоградская область Приволжская железная дорога
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