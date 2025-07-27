После атаки БПЛА на Волгоградскую область нарушено питание в контактной сети железной дороги

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о нарушении электропитания в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе в результате падения обломков дронов.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. (...) В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

По его данным, пострадавших нет.

Специалисты оперативных и ремонтных служб и сотрудники РЖД проводят на месте происшествия работы, направленные на ликвидацию повреждений.