Шесть поездов задерживаются в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения шести пассажирских поездов скорректировано в связи с падением обломков беспилотника на станции Жутово в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются несколько пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

В частности, более чем на 2 часа задержаны поезда №452 Адлер - Ижевск и № 524 Адлер-Екатеринбург, на более 3 часа - №531 Киров- Адлер, на более 1,5 часов - №358 Имеретинской Курорт-Уфа, на более 1 часа - №254 Новороссийск-Уфа и №252 Новороссийск-Уфа.

Отмечается, что возможна задержка еще трех поездов.

Пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск и №532 Адлер - Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам.

Пассажиров задерживающихся поездов обеспечили водой, а те, у кого поездка отложена на 4 часа - питанием, информирует Приволжская железная дорога.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал о повреждении электропитания контактной сети в результате падения обломков уничтоженного украинского беспилотника.