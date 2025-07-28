Суд взыскал в доход РФ по иску Генпрокуратуры землю и недвижимость близ бухты Улисс во Владивостоке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к 32 ответчикам, большая часть из которых занимается строительным или связанным с ним бизнесом и имеет активы близ бухты Улисс во Владивостоке.

"Арбитражный суд Приморского края огласил резолютивную часть решения суда по делу, в котором полностью удовлетворил исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах РФ в лице министерства обороны РФ к группе физических и юридических лиц (...) и обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства уточнил, что решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.

Как сообщалось, Генпрокуратура подавала иск к компаниям "Специализированный застройщик "Бархат", "Специализированный застройщик "Акваториум", "Строительное управление N75", "Деляна", "Эволюция", "Спецстройресурс", "ГТ-Строй", "Каталея", "Тихоокеанская торгово-производственная компания" и другим. В ответчиках также ряд ИП, несколько физлиц, несколько министерств Приморского края и управлений города Владивостока.

Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Также истец просил применить последствия недействительности этих сделок: взыскать в пользу РФ земельные участки и объекты недвижимости, располагающиеся близ бухты Улисс, денежные средства. Причем некоторым из ответчиков, у которых изымается имущество, будет предоставлена компенсация его стоимости из федерального бюджета.

Истец требовал признать договоры недействительными "с момента издания пункта 9 Перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны России по Приморскому краю, подлежащего реализации, утвержденного распоряжением министерства имущественных отношений РФ от 29 декабря 2001 года N3771-р "О реализации высвобождаемого военного имущества Минобороны России, находящегося в Приморском крае".

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Генпрокуратура заявляла несколько исков к компаниям, работающим в бухте Улисс и близ нее. Первый из таких исков был удовлетворен 25 июля - суд обязал ООО "Нико-Ойл ДВ" и ООО "ПКФ "Сват Ко" обязал вернуть в собственность РФ причальные стенки в бухте.