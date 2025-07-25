Поиск

Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность РФ причальные стенки в бухте Улисс

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ООО "Нико-Ойл ДВ" и ООО "ПКФ "Сват Ко" - компаниям, располагающимся в бухте Улисс (Владивосток).

Генпрокуратура оспаривала сделки, касающиеся причальных стенок в бухте Улисс, требуя вернуть их в собственность РФ.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заявила ряд исков к компаниям, располагающимся в бухте Улисс. Так, суд рассматривает иски к бывшим и действующим структурам приморской Niko Group (в том числе "Нико-Ойл ДВ"), к яхт-клубу "Улисс Марин", к ООО "Нико-Ойл ДВ" и ООО "ПКФ "Сват Ко", а также к 32 ответчикам (в основном компании связаны со строительным бизнесом, также в числе ответчиков ИП, физлица, несколько министерств Приморского края и управлений города Владивосток).

В принятых к производству исках говорится, что Генпрокуратура действует в интересах Минобороны РФ и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Истец также просит взыскать с ответчиков денежные средства, одновременно заявляя ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества и недвижимости). Суд удовлетворил все заявленные к настоящему моменту ходатайства.

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Также сообщалось, что судовладельцы по требованию прокуратуры Приморского края убрали маломерные суда и другой транспорт с земельных участков в районе бухты Улисс.

"Нико-Ойл ДВ" принадлежит предпринимательнице Федосье Суханкиной (ей же принадлежит в том числе "Колыманефтепродукт" с выручкой 34 млрд рублей). До февраля 2023 года владельцем "Нико-Ойл ДВ" были Александра Великородная (50%), Лев и Елена Дорошенко (по 25%). ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей.

Генпрокуратура Улисс Нико-Ойл ДВ Приморский край ПФК Сват Ко Владивосток Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

Более 20 поездов задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае

Семьи жертв крушения Ан-24 в Приамурье получат выплаты из бюджетов РФ и области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 105 беспилотников ВСУ

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Правительственная комиссия по крушению Ан-24 и глава Приамурья вылетели в Тынду

Обломки БПЛА попали в пассажирский поезд на Кубани, есть раненые

По делу о получении взяток от главреда Baza арестованы трое полицейских

Настоятель русского собора в Нью-Йорке станет зампредом Отдела внешних церковных связей РПЦ

Что произошло за день: четверг, 24 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });