Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность РФ причальные стенки в бухте Улисс

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ООО "Нико-Ойл ДВ" и ООО "ПКФ "Сват Ко" - компаниям, располагающимся в бухте Улисс (Владивосток).

Генпрокуратура оспаривала сделки, касающиеся причальных стенок в бухте Улисс, требуя вернуть их в собственность РФ.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заявила ряд исков к компаниям, располагающимся в бухте Улисс. Так, суд рассматривает иски к бывшим и действующим структурам приморской Niko Group (в том числе "Нико-Ойл ДВ"), к яхт-клубу "Улисс Марин", к ООО "Нико-Ойл ДВ" и ООО "ПКФ "Сват Ко", а также к 32 ответчикам (в основном компании связаны со строительным бизнесом, также в числе ответчиков ИП, физлица, несколько министерств Приморского края и управлений города Владивосток).

В принятых к производству исках говорится, что Генпрокуратура действует в интересах Минобороны РФ и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Истец также просит взыскать с ответчиков денежные средства, одновременно заявляя ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества и недвижимости). Суд удовлетворил все заявленные к настоящему моменту ходатайства.

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Также сообщалось, что судовладельцы по требованию прокуратуры Приморского края убрали маломерные суда и другой транспорт с земельных участков в районе бухты Улисс.

"Нико-Ойл ДВ" принадлежит предпринимательнице Федосье Суханкиной (ей же принадлежит в том числе "Колыманефтепродукт" с выручкой 34 млрд рублей). До февраля 2023 года владельцем "Нико-Ойл ДВ" были Александра Великородная (50%), Лев и Елена Дорошенко (по 25%). ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей.