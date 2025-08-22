Поиск

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков, в числе которых бывшие и действующие структуры приморской Niko Group.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Заседание проходило в закрытом режиме.

Исковые требования Генпрокуратура предъявляла к "Нико-Ойл ДВ" и связанным с этой компанией структурам. Истец просил суд признать недействительными ряд сделок (купля-продажа и аренда), касающихся имущества Минобороны, применить последствия недействительности этих сделок, взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в доход РФ 176 млн рублей, а в счет частичного возмещения ущерба (116 млн рублей) - принадлежащие компании объекты на берегу бухты Улисс. Речь идет о складе ГСМ, котельной, железнодорожной и обычных эстакадах и др.

Также Генпрокуратура просила признать недействительными некоторые пункты и разделы перечней объектов высвобождаемого военного имущества, расположенного на территории Приморского края. Перечни были утверждены в 1998 году.

ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей, в 2024 году - 22,6 млрд рублей.

"Нико-Ойл ДВ", как сообщалось ранее, входила в Niko Group, но в 2023 году сменила владельца. В настоящее время организация принадлежит дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной, которая значится владельцем, в том числе "Колыманефтепродукта" с выручкой 34 млрд рублей. До февраля 2023 года владельцем "Нико-Ойл ДВ" были Александра Великородная (50%), Лев и Елена Дорошенко (по 25%).

Семьи Великородных и Дорошенко являются совладельцами Niko Goup - группы компаний, занимающейся покупкой нефтепродуктов у НПЗ, их перевалкой, хранением, блендированием и поставкой по всей территории Дальневосточного бассейна, в том числе в наиболее отдаленные северные порт-пункты, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. На сайте холдинга говорится, что он обладает самым большим частным резервуарным парком в Приморском крае (35 тыс. куб. м). Объем перевалки составляет до 1 млн т в год. Собственный флот состоит из трех танкеров общим дедвейтом 35 тыс. т.

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее тот же суд удовлетворил ряд исков Генпрокуратуры к компаниям, чье имущество располагается в бухте Улисс. В судебных материалах отмечалось, что Генпрокуратура действует в интересах Минобороны РФ и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Истец также просил взыскать с ответчиков денежные средства, одновременно заявляя ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества и недвижимости).

Также сообщалось, что судовладельцы по требованию прокуратуры Приморского края убрали маломерные суда и другой транспорт с земельных участков в районе бухты Улисс.

Минобороны РФ Приморский край Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Первая апелляция подана в суд на решение о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

ФСБ задержала в ДНР двух россиян, причастных к терактам против чиновников

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе

Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7012 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });