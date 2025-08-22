Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду ответчиков, в числе которых бывшие и действующие структуры приморской Niko Group.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Заседание проходило в закрытом режиме.

Исковые требования Генпрокуратура предъявляла к "Нико-Ойл ДВ" и связанным с этой компанией структурам. Истец просил суд признать недействительными ряд сделок (купля-продажа и аренда), касающихся имущества Минобороны, применить последствия недействительности этих сделок, взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в доход РФ 176 млн рублей, а в счет частичного возмещения ущерба (116 млн рублей) - принадлежащие компании объекты на берегу бухты Улисс. Речь идет о складе ГСМ, котельной, железнодорожной и обычных эстакадах и др.

Также Генпрокуратура просила признать недействительными некоторые пункты и разделы перечней объектов высвобождаемого военного имущества, расположенного на территории Приморского края. Перечни были утверждены в 1998 году.

ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей, в 2024 году - 22,6 млрд рублей.

"Нико-Ойл ДВ", как сообщалось ранее, входила в Niko Group, но в 2023 году сменила владельца. В настоящее время организация принадлежит дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной, которая значится владельцем, в том числе "Колыманефтепродукта" с выручкой 34 млрд рублей. До февраля 2023 года владельцем "Нико-Ойл ДВ" были Александра Великородная (50%), Лев и Елена Дорошенко (по 25%).

Семьи Великородных и Дорошенко являются совладельцами Niko Goup - группы компаний, занимающейся покупкой нефтепродуктов у НПЗ, их перевалкой, хранением, блендированием и поставкой по всей территории Дальневосточного бассейна, в том числе в наиболее отдаленные северные порт-пункты, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. На сайте холдинга говорится, что он обладает самым большим частным резервуарным парком в Приморском крае (35 тыс. куб. м). Объем перевалки составляет до 1 млн т в год. Собственный флот состоит из трех танкеров общим дедвейтом 35 тыс. т.

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее тот же суд удовлетворил ряд исков Генпрокуратуры к компаниям, чье имущество располагается в бухте Улисс. В судебных материалах отмечалось, что Генпрокуратура действует в интересах Минобороны РФ и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Истец также просил взыскать с ответчиков денежные средства, одновременно заявляя ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества и недвижимости).

Также сообщалось, что судовладельцы по требованию прокуратуры Приморского края убрали маломерные суда и другой транспорт с земельных участков в районе бухты Улисс.