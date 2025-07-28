Зоопарк Пхеньяна получил львенка в подарок от России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия подарила львенка зоопарку в Пхеньяне, он прибыл в столицу КНДР первым прямым рейсом Москва-Пхеньян из "Шереметьево".

"В прошлый раз мы вам привозили подарок от товарища (президента России Владимира - ред.) Путина, большое количество зверей, почти 70 особей. А вот этот маленький львенок, который сегодня будет жить у вас, это подарок от межправительственной комиссии России и Северной Кореи, от нашего коллектива вам в память об этом событии - строительстве моста (через реку Туманная на границе РФ и КНДР - ред.)", - сказал сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он передал соответствующий документ в ходе встречи с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющим межправительственную комиссию с корейской стороны.