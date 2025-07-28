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Глава МИД РФ считает, что торговое соглашение с США невыгодно для Европы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Торговое соглашение с США, о заключении которого было заявлено накануне, ущербно для Европы и повлечет для нее последствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Достигли договоренности, которые, конечно же, для старого континента ущербны. Тут можно даже не анализировать", - заявил Лавров в понедельник в ходе выступления на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье.

По мнению министра, заключенное соглашение будет иметь последствия для Европы. "Ясно, что энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Ну и конечно, это будет очень сильный удар - прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций - для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", - сказал Лавров.

Комментируя заявления глав ряда европейских стран о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, Лавров отметил, что таким образом Европа хочет получить время для накачивания Украины оружием. "Эти люди от нас сейчас просят, требуют немедленно прекратить огонь и оставить все вот как есть, чтобы они опять своим клиентам в Киеве выиграли передышку и продолжали их накачивать", - заявил Лавров, напомнив в этом контексте о заявлениях некоторых бывших европейских лидеров по поводу минских соглашений.

МИД РФ Сергей Лавров США Европа
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