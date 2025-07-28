Bloomberg объяснил соглашение ЕС с США по пошлинам неготовностью стран союза действовать вместе

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ЕС пришлось принять соглашение с США, которое предусматривает пошлины в 15% на экспорт Евросоюза, из-за сложностей в организации совместных контрмер странами союза, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с ходом дискуссий, сказали: на этой неделе постпредам стран ЕС заявили о наличии двух вариантов: принять пошлины в 15% или дать ответ. Но постпредов предупредили, что для эффективного ответа союзу надо быть готовым действовать вместе и смириться с сопутствующим ущербом. Но постпреды не были готовы ни к чему из этого", - информирует агентство.

Один из собеседников сказал, что ЕС - "слаб", потому что он не действует единым фронтом и стратегическим образом, как того требует международная обстановка.

Источники Bloomberg уточнили, что, хотя торговыми вопросами ЕС заведует Еврокомиссия, тем не менее, основы соглашения ЕС и США выработал ряд правительств стран союза. В Евросоюзе при этом считают, что полученное соглашение стало наименее плохим из возможных вариантов. Некоторые страны, особенно Германия и Франция, не были готовы к экономическому ущербу, который мог сопровождать попытки получить уступки со стороны США.

По информации Bloomberg, в ходе переговоров ЕС и США государства союза были сосредоточены на защите своих национальных интересов, а не позиции всего Евросоюза; страны добивались в первую очередь решений, которые снизили бы краткосрочные издержки для их экономик. Так, страны, опасаясь контрмер Вашингтона, оказывали противодействие составлению списку товаров США, которые могли бы подпасть под ответные пошлины ЕС.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС.

Этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и соглашение о закупке энергоносителей из США на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.

Во Франции и Венгрии раскритиковали соглашение.

Премьер Италии Джорджа Мелони приветствовала его, однако попросила внести больше ясности по итоговым договоренностям.

Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, возглавлявший делегацию ЕС на переговорах по пошлинам с США, назвал соглашение прорывом.