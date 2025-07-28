В Москве пока не видят реакцию Киева на предложение создать рабочие группы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - У Кремля пока нет понимания позиции Киева на предложение российской стороны создать три рабочие группы в рамках урегулирования пока нет.

"Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание относительно позиции Киева на соответствующее предложение, готова ли Украина работать в таком формате.

На переговорах в Стамбуле 23 июля Россия предложила Украине создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным, сообщил после встречи глава российской делегации Владимир Мединский.

"Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", - заявил Мединский.

По его словам, "украинская сторона взялась рассмотреть это предложение".