Москва предложила Киеву создать рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине на третьем раунде переговоров создать три рабочих группы - по политическим вопросам, гуманитарным и военным, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе наших делегаций три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", - заявил Мединский в среду журналистам по итогам встречи третьего раунда российско-украинских прямых переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, "украинская сторона взялась рассмотреть это предложение".