Москва ждет скорейшего начала диалога российско-украинских рабочих групп

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на скорейший запуск диалога в рамках российско-украинских рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

"На встрече в Стамбуле 23 июля украинской стороне была предложена инициатива сформировать три рабочих группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, которые работали бы, в частности, в режиме ВКС", - напомнил он и добавил, что "формального ответа от Киева мы пока не получили".

Дипломат подтвердил, что "в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе".

"Рассчитываем, что группы будут сформированы и как можно скорее приступят к практической работе", - заявил Фадеев.

Стамбул Украина МИД Алексей Фадеев
