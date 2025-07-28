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"Домодедово" пытается оспорить сделку на 10 млн евро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (ЭМКЛ, холдинговая компания аэропорта "Домодедово") обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с требованием признать недействительным договор с компанией Tarcona marine S.A. и взыскать с нее 10 млн евро.

Соответствующий иск был подан 23 июля, говорится в картотеке арбитражных дел. Суд, однако, вернул его, поскольку истец не оплатил госпошлину.

25 июля ЭМКЛ вновь подала иск к Tarcona marine, на этот раз с исковыми требованиями в 935,8 млн руб. - он пока не принят к производству.

В материалах суда не уточняется суть оспариваемой сделки, а также род деятельности Tarcona marine. В издании Dominican Today в апреле 2022 года эта компания обозначалась как владелец яхты Flying Fox. Издание Forbes несколько лет назад связывало Flying Fox с бывшим бенефициаром "Домодедово" Дмитрием Каменщиком (в пресс-службе аэропорта это не комментировали).

Согласно картотеке, 23 июля ЭМКЛ также подала иск в Арбитражный суд Московской области к представительству компании "Квантико Лимитед" о признании ничтожным договора аренды семи автомобилей Mercedes-Benz, включая Maybach S560, и дома на колесах Concorde Charisma 890 M. Истец потребовал от ответчика вернуть транспортные средства и взыскать с него 106,4 млн руб., включая 100 млн руб. убытков и 6,4 млн руб. арендной платы. Этот иск суд также вернул ЭМКЛ, установив, что компания не направляла претензии в адрес ответчика в рамках досудебного порядка.

Ранее в июле ЭМКЛ подала в суд несколько исков к иностранным структурам с общими требованиями в 5 млрд руб. Компания таким образом пытается оспорить сделки, совершенные до перехода группы "Домодедово" в собственность государства, поясняла "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Дмитрия Каменщика надзорный орган причисляет бывшего главу набсовета "Домодедово" Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головной холдинговой структурой аэропорта стало ЭМКЛ. Эту компанию возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ.

Домодедово Калининградская область
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