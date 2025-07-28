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Жалобы Каменщика и Когана на передачу "Домодедово" государству отложены до сентября

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд отложил на 1 сентября рассмотрение жалоб бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика и бывшего главы набсовета компании Валерия Когана на решение нижестоящего суда передать аэропорт в собственность Росимущества.

"Отложили на 1 сентября", - заявил журналистам участник процесса, пожелавший остаться неназванным. Решение связано с тем, что в суд поступила еще одна апелляционная жалоба - от компании Alamo Limited, пояснил собеседник.

Заседание прошло 28 июля в закрытом режиме.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет и Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головной холдинговой структурой аэропорта стало МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед". Эту компанию возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития.

Контроль над "Домодедово" Каменщик получил в ходе приватизации активов аэропорта в конце 1990-х. На инвестиции структур бизнесмена были построены новый пассажирский и грузовой терминалы, аэропорт стал одним из крупнейших в стране.

По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек, за январь-май этого года - на 9%, до 5,4 млн человек. После введения антироссийских санкций 2022 года с проблемами в обслуживании части самолетного парка столкнулась S7, базовая авиакомпания "Домодедово": ее трафик в прошлом году снизился почти на 19%, до 12,9 млн человек.

Согласно отчетности по МСФО, в I полугодии 2024 года общая выручка группы "Домодедово" сократилась на 9%, до 14,6 млрд рублей. Операционная прибыль упала в 2,3 раза, составив 1,5 млрд рублей, EBITDA - на 21%, до 4,6 млрд рублей. Чистый убыток сократился почти в 11 раз, до 519 млн рублей. Общий долг "Домодедово" на конец полугодия составил 69,8 млрд рублей против 71,5 млрд рублей на конец 2023 года.

Андрей Иванов Домодедово Генпрокуратура Alamo Limited Дмитрий Каменщик Валерий Коган
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