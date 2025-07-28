Жалобы Каменщика и Когана на передачу "Домодедово" государству отложены до сентября

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд отложил на 1 сентября рассмотрение жалоб бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика и бывшего главы набсовета компании Валерия Когана на решение нижестоящего суда передать аэропорт в собственность Росимущества.

"Отложили на 1 сентября", - заявил журналистам участник процесса, пожелавший остаться неназванным. Решение связано с тем, что в суд поступила еще одна апелляционная жалоба - от компании Alamo Limited, пояснил собеседник.

Заседание прошло 28 июля в закрытом режиме.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет и Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головной холдинговой структурой аэропорта стало МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед". Эту компанию возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития.

Контроль над "Домодедово" Каменщик получил в ходе приватизации активов аэропорта в конце 1990-х. На инвестиции структур бизнесмена были построены новый пассажирский и грузовой терминалы, аэропорт стал одним из крупнейших в стране.

По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек, за январь-май этого года - на 9%, до 5,4 млн человек. После введения антироссийских санкций 2022 года с проблемами в обслуживании части самолетного парка столкнулась S7, базовая авиакомпания "Домодедово": ее трафик в прошлом году снизился почти на 19%, до 12,9 млн человек.

Согласно отчетности по МСФО, в I полугодии 2024 года общая выручка группы "Домодедово" сократилась на 9%, до 14,6 млрд рублей. Операционная прибыль упала в 2,3 раза, составив 1,5 млрд рублей, EBITDA - на 21%, до 4,6 млрд рублей. Чистый убыток сократился почти в 11 раз, до 519 млн рублей. Общий долг "Домодедово" на конец полугодия составил 69,8 млрд рублей против 71,5 млрд рублей на конец 2023 года.