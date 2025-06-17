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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​", заявил журналистам участник процесса, пожелавший остаться неназванным.

"Удовлетворено (исковое заявление - ИФ) полностью и приведено немедленно к исполнению", - сказал он.

Как сообщалось, иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее владельцам был подан в январе. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

На первом предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. В Генпрокуратуре необходимость этого аргументировали тем, что материалы дела содержат сведения о системе антитеррористической защищенности "Домодедово", документы финансовой разведки "о схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу". Представители "Домодедово" в суде назвали это "голословным утверждением" и, наоборот, настаивали на открытом рассмотрении дела.

На заседании 14 мая суд отложил рассмотрение иска на 17 июня. Как пояснял журналистам представитель Генпрокуратуры, обе стороны процесса хотят сформировать письменную позицию по представленным материалам.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.

Домодедово
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