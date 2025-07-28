РКН призвал верить только официальным данным по поводу возможной блокировки WhatsApp

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в связи с появившейся в СМИ и соцсетях информацией о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в РФ с 1 августа призвал доверять только официальным данным.

"Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации", - заявили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации", - добавили в РКН.

В минувшее воскресенье в СМИ и социальных сетях подивилась информация о блокировке в РФ мессенджера WhatsApp с 1 августа.