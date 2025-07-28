"Аэрофлот" предложил пассажирам отмененных рейсов вернуть деньги или переоформить билеты

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры отмененных 28 июля рейсов "Аэрофлота" смогут оформить возврат уплаченных за билеты денег или переоформить свои билеты после возобновления работы сервисов, сообщила авиакомпания.

Перевозчик "проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов" в связи со сбоем на IT-инфраструктуре.

"За актуальной информацией о статусе рейса пассажиры могут следить на онлайн-табло сайтов и информационных табло аэропортов вылета. Также информация о текущем статусе по ситуации публикуется в основном разделе сайта "Аэрофлота" и в официальных телеграмм-каналах и социальных сетях авиакомпании", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Аэрофлота" работают над восстановлением штатной работы сервисов.

Сбой в системе "Аэрофлота" затронул десятки рейсов. В связи со сбоем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Генпрокуратуре причиной сбоя назвали хакерскую атаку.