Часть пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" перевезут "Россия" и "Победа"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -Часть пассажиров рейсов "Аэрофлота", отмененных из-за сбоев на IT-инфраструктуре компании, перевезут дочерние авиакомпании группы - "Россия" и "Победа".

Как сообщил Минтранс РФ, работа по пересадке части пассажиров организована совместно с Росавиацией и непосредственно "Аэрофлотом".

"Также "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов. В понедельник, 28 июля, в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени авиакомпания выполнила из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточняет Минтранс.

Специалисты "Аэрофлота" работают над восстановлением штатной работы сервисов.

"Другие авиакомпании России выполняют полеты по расписанию, все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы", - отмечают в министерстве.

Аэропорт "Шереметьево" оказывает поддержку пассажирам. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование, имеется бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, отдельные залы бесплатно принимают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В понедельник в системе "Аэрофлота" произошел сбой, который затронул десятки рейсов. В связи со сбоем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Генпрокуратуре причиной сбоя назвали хакерскую атаку.