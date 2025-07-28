Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре напомнили о правах пассажиров при задержке рейсов, а также о работе горячей линии по правам потребителей при задержке рейсов.

"Роспотребнадзор продолжает работу горячей линии по защите прав потребителей в случаях задержки, отмены и переноса авиарейсов. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы потребителей, в том числе о возможности смены билета, возврате средств и о том, положена ли моральная компенсация от перевозчика", - сообщили журналистам в ведомстве.

Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

В Роспотребнадзоре также напомнили о правах пассажиров при задержке рейсов. При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от перелета и требовать полного возврата денег за билет, даже при наличии невозвратного билета. Пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, он может направить авиакомпании претензию о возмещении убытков, связанных с задержкой рейса (например, отмененные экскурсии или пропущенные рейсы/поезда). К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие убытки. Претензия подается перевозчику в аэропорту отправления или назначения в течение 6 месяцев с момента задержки рейса.

Кроме того, пассажир имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф составляет 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета, если перевозчик не докажет наличие непреодолимой силы или других обстоятельств.

Для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление дополнительных услуг, включая хранение багажа, использование комнаты матери и ребенка (для пассажиров с детьми до 7 лет). После 2 часов ожидания пассажир имеет право получить прохладительные напитки, 2 бесплатных звонка или 2 email-сообщения, после 4 часов ожидания - горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые 6 часов (днем) / 8 часов (ночью). После 8 часов (днем) или 6 часов (ночью) пассажиру должны предоставить гостиницу и трансфер "аэропорт-отель-аэропорт".

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хакерской атаки на информационные сервисы "Аэрофлота".

Как сообщила пресс-служба "Аэрофлота", пассажиры отменённых в понедельник рейсов смогут оформить возврат уплаченных за билеты денег или переоформить свои билеты после возобновления работы сервисов. В свою очередь, Минтранс РФ сообщил, что часть пассажиров рейсов "Аэрофлота", отмененных из-за сбоев на IT-инфраструктуре компании, перевезут дочерние авиакомпании группы - "Россия" и "Победа". По его данным, работа по пересадке части пассажиров организована совместно с Росавиацией и непосредственно "Аэрофлотом".