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Свыше тысячи машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в четверг днем ожидают 1019 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 859 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Керчи оценивается в три часа.

Очереди на досмотр растут с утра четверга, в основном - со стороны Керчи. В среду со стороны Крыма также наблюдались значительные очереди, к вечеру число машин в ожидании превысило тысячу. Исчезли очереди в ночь на четверг.

Крымский мост Керчь Тамань
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