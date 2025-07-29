Для жильцов обрушенного дома в Астрахани открыт пункт временного размещения на 100 человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Свыше 370 кубометров поврежденных конструкций разобрано с помощью тяжелой инженерной техники на месте обрушения дома в Астрахани, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Работы на месте обрушения дома в Астрахани продолжались всю ночь. При помощи тяжелой инженерной техники разобрано более 370 кубометров поврежденных конструкций. Для жильцов открыт пункт временного размещения на 100 человек. Сейчас в нем находятся 6 жильцов, остальные - у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

Обрушение около 20 квартир в многоэтажном доме в Астрахани произошло в понедельник с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда. С места ЧП эвакуировано 22 жильца. Создан оперативный штаб. По данным ЕДДС города, произошедшее не связано со взрывом газа.

Введен режим ЧС муниципального уровня.

В пресс-службе губернатора сообщили, что дом будет снесен, поскольку пять лет назад он был признан аварийным. На момент ЧП большая часть квартир была расселена.

Дли эвакуированных развернут ПВР на базе школы. Вблизи обрушения перекрыта дорога.

Прокуратура Астраханской области проводит проверку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).