Поиск

Для жильцов обрушенного дома в Астрахани открыт пункт временного размещения на 100 человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Свыше 370 кубометров поврежденных конструкций разобрано с помощью тяжелой инженерной техники на месте обрушения дома в Астрахани, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Работы на месте обрушения дома в Астрахани продолжались всю ночь. При помощи тяжелой инженерной техники разобрано более 370 кубометров поврежденных конструкций. Для жильцов открыт пункт временного размещения на 100 человек. Сейчас в нем находятся 6 жильцов, остальные - у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

Обрушение около 20 квартир в многоэтажном доме в Астрахани произошло в понедельник с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда. С места ЧП эвакуировано 22 жильца. Создан оперативный штаб. По данным ЕДДС города, произошедшее не связано со взрывом газа.

Введен режим ЧС муниципального уровня.

В пресс-службе губернатора сообщили, что дом будет снесен, поскольку пять лет назад он был признан аварийным. На момент ЧП большая часть квартир была расселена.

Дли эвакуированных развернут ПВР на базе школы. Вблизи обрушения перекрыта дорога.

Прокуратура Астраханской области проводит проверку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).

МЧС России Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под завалами обрушившегося дома в Астрахани погибших и пострадавших не найдено

Под завалами обрушившегося дома в Астрахани погибших и пострадавших не найдено

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Военная операция на Украине

Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА

Глава "Роскосмоса" заявил, что проект программы сведения МКС с орбиты уже разработан

Глава "Роскосмоса" заявил, что проект программы сведения МКС с орбиты уже разработан

Глава "Роскосмоса" прибыл в США, где проведёт переговоры с руководством NASA

РФ официально закрывает 20 пунктов пропуска, действовавших на границе с Украиной

Что произошло за день: понедельник, 28 июля

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

Иностранцам с патентами запретили работать таксистами в Петербурге до конца года

Правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6834 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });