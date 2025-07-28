Режим ЧС муниципального уровня ввели в Астрахани после обрушения в жилом доме

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Астрахани объявили режим ЧС муниципального уровня в связи с частичным обрушением многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин журналистам в понедельник.

"Городскими властями принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право жильцам получить выплаты в объеме 15 675 рублей", - сказал Бабушкин.

Глава региона отметил, что также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества за счет средств муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

"Совершенно понятно, что дом подлежит сносу. Одна третья часть жителей уже воспользовалась своим правом получения компенсации за аварийное жилье. Сейчас эта работа будет продолжена, все жители в своих правах будут удовлетворены", - добавил губернатор.

Обрушение около 20 квартир в многоэтажном доме в Астрахани произошло в понедельник с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда.

Более 200 человек и 50 единиц техники работают на месте обрушения, эвакуированы 22 жильца. Создан оперативный штаб. По данным ЕДДС города, произошедшее не связано со взрывом газа.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что восстановление обрушившегося дома, вероятнее всего, нецелесообразно, поскольку пять лет назад он был признан аварийным. На момент ЧП большая часть квартир была расселена.

Для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы. Вблизи обрушения перекрыта дорога.

Губернатор региона дал поручение проверить целостность домов в Ленинском районе Астрахани, поскольку это не первый подобный инцидент.

Прокуратура Астраханской области также проводит проверку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).