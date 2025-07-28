В связи с обрушением подъезда в Астрахани возбуждено уголовное дело

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В связи с обрушением части подъезда многоквартирного дома в Астрахани возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 и статье 168 УК (халатность, уничтожение имущества по неосторожности), сообщили в областном управлении СКР.

В доме по улице Ляхова обрушились два десятка квартир с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, информация о троих пострадавших не подтвердилась. Госпитализирован из-за стресса маломобильный житель дома из соседнего подъезда.

На место прибыли все службы, а также губернатор региона Игорь Бабушкин. Спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Почти 100 человек работает на месте обрушения, эвакуировано 16 человек. Создан оперативный штаб. По данным ЕДДС города, произошедшее не связано со взрывом газа.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что восстановление дома, вероятнее всего, нецелесообразно, поскольку пять лет назад он был признан аварийным. На момент ЧП большая часть квартир была расселена.

Дли эвакуированных в школе организовали пункт временного размещения.

Губернатор дал поручение проверить целостность домов в Ленинском районе Астрахани, поскольку это не первый подобный инцидент.

Прокуратура Астраханской области также проводит проверку.